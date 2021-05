Kolme ülestõstetud sõrmega tervitus on saanud Birmas protestijate sümboliks. Käemärk on üle võetud «Näljamängude» triloogiast. FOTO: Handout/afp/Karen Information Center

Lisaks bamarite väsimatule vastuhakule on Myanmari sõjaväehunta silmitsi rahvusvähemuste vabaduspüüdluse ja rahvusvaheliste sanktsioonidega. Myanmari sõjavägi Tatmadaw on Hiina komparteiga võrreldes saamatu ja jääb maha isegi Venemaa FSBst ning ei suuda mitmel rindel korraga verist võitlust pidada. Ometi ripuvad kindralid riigipöördega haaratud võimu küljes, sest sellest loobudes ähvardaks neid rahvusvaheline kohus.

Myanmaril on valik – kas minna lääneliku demokraatia teed või Hiina-Vene autoritaarse kontrolli teed. Rahvas tahab üht ja hunta teist.

Praegu on raske näha, et ükskõik kumb tee saaks suuremate tagasilöökide ja ohvriteta avaneda. Hunta võim tähendab vaesust ja tapatalguid. Aga ta näib olevat ka kõigeks valmis, et mitte lasta end kõrvale tõrjuda. Huntale sobib selline kontrolliühiskond, mida Hiina ehitab uiguuridele.