Urmas Nemvalts joonistab

Me peame endale tunnistama karmi tõde, et oleme nokk kinni, saba lahti olukorras. Kui teeme riigi lahti, siis hakkavad nakatumisnäitajad ­jälle kasvama ja kasvab ka risk, et haiglad täituvad uuesti koroonahaigetega. Ent kui me riiki lahti ei tee, siis riskime tõsiste kahjustustega oma haridusele, kultuurile, majandusele jne.

Kogukonnaimmuunsuseni on meil veel pikk tee käia. Jaanipäevaks me kindlasti sinnani ei jõua. Kui üldse, siis ehk jõuludeks. Eelmise aasta kogemuse põhjal võib eeldada, et suvel langeb nakatumine iseenesest, kuid sügisel oleme jälle tuttavas olukorras.

Kui me ei taha jäädagi seda nokk kinni, saba lahti mängu mängima, siis tundub vaktsiinipass ainsa tõsiselt võetava alternatiivina, sest võimaldab vältida teatrite, kinode, restoranide jne täielikku sulgemist. Uksed jäävad suletuks ainult nende ees, kes ei suuda oma ohutust tõestada.

Vaktsiinipassi oleks tegelikult õigem nimetada koroonapassiks, nagu tehakse Taanis, sest passi saamiseks ei pea ennast tingimata vaktsineerima. Tuleb täita üks kolmest tingimusest: haigus läbi põdeda, teha negatiivne test või vaktsineerida.

Sellisel kujul ei saaks koroonapass inimeste põhiõigusi rohkem ­riivata kui nimetatud asutuste ­täielik sulge­mine. Samuti ei saaks koroona­pass diskrimineerida kedagi peale koroona­haigete, sest kõigil teistel on võimalik koroonapassi saamiseks vajalikke tingimusi täita. Testida saavad ennast kõik, väga väheste eranditega.

Kuna negatiivse testi tulemus kehtib ainult 72 tundi, läheb vaja korralikku testimisvõimet. Koroonapassi kasutav Taani ongi tuntud kui maailma suurim testija ühe inimese kohta.

Kõige halvem valik oleks mitte midagi teha ja loota, et olukord kuidagi iseenesest laheneb. Koroonapass on tõsiselt võetav tee maskivabasse ja piirangutevabasse tulevikku.

Koroonapassi eesmärk ei ole ainult üha uuesti korduvate ­piirangute vältimine. Koroonapassi peamine eesmärk on inimeste motiveerimine, et nad ennast vaktsineeriksid. ­Vastasel korral jääb kogukonnaimmuunsus täitumatuks unistuseks ning me jäämegi teste tegema ja maske kandma.

Kui teatrisse pääsemiseks on vaja koroonapassi, siis pole enam teatris vaja kanda maske ja võib välja müüa kõik kohad. Diskrimineerimist ei ole, sest ka vaktsineerimisvastane saab teha testi ja omandada koroonapassi.

On ühiskondliku arutelu koht, kas testid peavad olema kõikidele tasuta, nagu on Taanis, või peaksid ilma meditsiiniliste põhjusteta vaktsineerimisest keeldujad testi vähemalt osaliselt omast taskust kinni maksma. Kuid isegi kui valida Taani variant, tähendab pidev testimine ikkagi jätkuvaid ebameeldivusi ja võiks panna nii mõnegi vaktsineerimisvastase ­mõtlema, kas ei oleks kokkuvõttes parem ­end siiski vaktsineerida lasta. Eelduseks on muidugi, et vaktsineerida ja testida saavad kõik soovijad.

Taani valik on ühiskonnale kulukas, sest testid on kallid. Kuid üha korduvad riigi sulgemised ­võivad kokkuvõttes minna veel kallimaks. ­Taanis on ilmselt seda mõistetud, sest koroonapassi toetavad kõik ­erakonnad (peale ühe) ja kaks kolmandikku ühiskonnast.