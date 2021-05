Euroopa Liidu toimimises on puudusi ja liidu otsustusprotsessis vigu ja ebakindlust, kuid nende põhjuseks on algselt seatud reeglitest mitte kinni pidamine, kirjutab riigikogu liige Siim Kallas (Reformierakond).

Euroopa Liidus on otsustatud alustada laiaulatuslikku arutelu kodanike, institutsioonide, huvigruppidega Euroopa tuleviku üle. On algatatud nn Euroopa tuleviku konverents. Arutame siis.

Minus äratab Euroopa tuleviku konverents mõnesuguse iroonia. Ega see pole paha mõte, et Euroopa Liidu tulevikku võimalikult laiade ühiskonnagruppidega arutada. Probleeme on palju. Iseküsimus on, kuhu see konverents välja jõuab. Kas nendel kavatsetud aruteludel saab olema ka piisavalt jõudu, et mingeid muutusi esile kutsuda?