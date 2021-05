Ida-Virumaa visioonile andis hoogu president Kersti Kaljulaid ja ligi 500 osalist, et haarata kliimapoliitika ja uue majanduse tõusulaines kinni ajaloolisest võimalusest. Miljardiprogrammi tehakse viimaseid täpsustusi. Tulevikuplaane euroraha Ida-Virumaale kapitaliseerimisest ja sealsest suurest siirdest protokollis Antti Roose.

Nädal tagasi sai veebikeskkonnas Ida-Viru visioonipäevadel kokku pool tuhat inimest, eri rollides ja ametites, eestikeelseid ja venekeelseid, Ida-Virumaalt, mujalt Eestist ja välismaalt, et arutleda Ida-Virumaa tuleviku üle. Tegelikult on nad suuremal või vähemal määral ehteestilikult mures. Euroopa Liidu ambitsioonikat kliimapoliitikat kavatsetakse ellu viia õiglaselt nende piirkondade suhtes, kus siiamaani on majanduses oluline roll fossiilkütustel.