Akadeemia peatoimetaja Toomas Kiho kirjutas teisipäevases arvamusloos, et Eesti komme juhinduda geopoliitikas vankumatult mitte enda, vaid oma suurte liitlaste arvamusest on meile maailmas sõpru rohkem kaotanud kui võitnud. Tema arvates pole see meie riigi iseseisvuse säilitamise huvides kõige mõistlikum. Postimees küsis, kuidas on Eesti senine välispoliitiline kurss end õigustanud ja kas see vajaks see muutusi.