Issanda tahtel on Eestis õigeusklikke rohkem kui luterlasi – õigeusu kirikuid on kaks, liikmete arvu poolest suurem Moskva patriarhaadi oma, lisaks Peipsi ja Setumaa vanausulised. Kui poliitika kõrvale jätta, siis vahet pole, jumal on üks, teenusepakkujaid mitu. Vahe on selles, et õigeusklikud tähistavad Kristuse ülestõusmist vana Julianuse kalendri järgi, 2. mail. See jäi napilt valitsuse kehtestatud piirangute sisse. Esmalt pöördus valitsuse poole kirikute nõukogu, et lubatagu kirikutel piirangud varem maha võtta, päev siia-sinna ei tähenda ju viirusele midagi. Ei lubatud. Sama pöördumise tegi peaministrile Tallinna linnapea, sama tulemusega.