Inimesed mullu 14. mail Tallinna sadamas. Sellest päevast lubas Soome valitsus töörännet, mis tähendab, et üle lahe käivad eestlased said taas kahe riigi vahel liikuda. FOTO: Tairo Lutter

Hakatuseks tasuks kokku leppida ­definitsioon, kes on hargmaine ­inimene. Teadmine, et 20 täppi hakkab reede pärastlõunal ühest Lõuna-Soome vallast Helsingi poole liikuma, koondub laeval 2000-pealiseks Kalevipoegade armeeks ning dislotseerub pärast maabumist Saare-, Viru- ja Võrumaale, ei peaks morjen­dama ühtegi andmekaitsjat ja ammugi neid anonüümseid punkte endid. Küll on see aga oluline info riigile ja omavalitsusele teede, teenuste ja tööstuste arendamisel.