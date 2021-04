Koroonahaige ema Shanti hingab vaevaliselt. Tema poega Ajit põlvitab ema kõrval, tibatillukeses kolme ruutmeetri suuruses kambris põrandal vana madratsi veerel. Viimaks ometi saabub kiirabi ja poeg aitab ema masinasse tõsta. Sõit venib, sest vanast kaubikust ümber ehitatud masinal hakkab kütus lõppema. Arstide pead nõksatavad aeg-ajalt üles, sest teed on lootusetult auklikud. Liiklus on tihe ja teekond haiglasse viibib. Viimaks veeretatakse Shanti kanderaamil haiglaukseni. Ajit anub õdesid-arste pisarsilmil, pakub rahapakki ja põlvitab. Aga ei, neid ei võeta vastu. Haigla on pilgeni täis. Patsiendid läbisegi surnutega täidavad koridore. Neid eristab vaid üks: surnuil on lina näol, elavail veel mitte. Sestap pole mõtet naist vastu võtta. Niikuinii pole teda millegagi ravida. Ruumi pole, ravimid on otsas, hingamisaparaadid kasutusel.