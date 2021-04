Jelena Skulskaja FOTO: Tairo Lutter/Postimees

Rein Saluri kirjutas eelmise sajandi seitsmekümnendate algul ulmejutustuse «Salong». Süžee on järgmine: kõnnib mööda linna (Tallinna) noormees, vaatab jalge ette, huvitumata eriti arhitektuuri ilust, mida on tuhat korda näinud. Noormees kardab rätsepaid, juuksureid ja hambaarste, no mitte et just kardab, kuid tunneb ennast nendega kokku puutudes ebamugavalt: laseb juukseid lõigata, kui soeng on juba täiesti välja kasvanud, stomatoloogi juurde läheb alles väljapääsmatus olukorras, aga rätsepa juurest tuleb tagasi lootusetult lühikeste käistega pintsakus.



Ja kord satub meie viisaka pintsakuta tegelane salongi ukse ette, kus pakutakse võimalust tellida kiiresti ja väga tagasihoidliku hinnaga väärikas tööülikond. Äri juures on ainult veider, et kõik juurdelõikajad on tummad, kuid see-eest pannakse kliendile pähe eriline kiiver, mis võimaldab kuulda meistri selgitusi, mida annab edasi mingisugune suhtlusseadeldis. Ülikonna tellinud ja kiivri ära võtnud, läheb noormees välja, tõmbab käega läbi juuste ja tunneb äkki käe all külma metalli, mis on talle pähe siiratud. Ja kuuleb esimest KÄSKLUST.