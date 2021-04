Töötervishoiu roll on toetada ettevõtteid töötajate tervise juhtimises. Kõlab väga mõistlikult, kui ettevõttele pakutakse tuge töötajate tervist säilitavate otsuste tegemisel. Ajalooliselt on asjad kujunenud veidi teisiti. N-ö traditsiooniline töötervishoid keskendus peamiselt tööohutusele ja töötaja kaitsele töökeskkonna riskitegurite mõju eest. Kuid samavõrra oluline on inimese terviklik käsitlus, tervise edendamine ja üldise heaolu suurendamine.