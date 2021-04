Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Selleks et seda üldse rajada, pidin hävitama oma paarkümmend ruutmeetrit kitseenelast, kes üritab siiani oma õiguspärast territooriumi tagasi saada, selle asemel et piirduda kena kultuurse hekitaime areaaliga. Oh ei, ta mäletab hästi impeeriumit, mille omal ajal neljateistkümne aastaga rajas, ja minu lillepeenras pesitseb endiselt salajuurikate näol kitseenela viies kolonn.