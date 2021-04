Investeerimisportaal aitab teha õigeid valikuid

Oluline on investorite teadlikkuse suurendamine

Investeerida saab seda, mida on õnnestunud säästa

Postimehel on hea uudis ­kõikidele investeerimishuvilistele. Täna avaneb meie investeerimisportaal, mis peab aitama investeerimisest huvitatud inimestel teha õigeid valikuid.

Investeerimine nagu iga ­teinegi tegevus vajab õppimist ja õpitakse ­vigadest. Kahjuks oskavad vaid vähesed meist õppida teiste vigadest, kuid sinnapoole tuleb vähemalt püüelda. Aga isegi kui õpitakse oma vigadest, on parem, kui need vead on sellised, mis igaveseks ajaks investeerimisisu ära ei võta. Nii võib juhtuda, kui inimese esimene investeerimiskogemus seisneb tundmatult numbrilt tehtud telefonikõne usaldamises ja kõikidest oma säästudest ilmajäämises.

Investeerimisportaali avamiseks ei ole paremat aega kui nüüd, kui pensioni II sambast on otsustanud lahkuda 152 675 inimest ehk 20 protsenti sambaga liitunutest. ­Septembris saavad need inimesed kätte ligi 1,3 miljardit eurot miinus tulumaks.

Enamikul kulub raha võlgade maksmiseks või elujärje parandamiseks. Ainult kolmandik II sambast lahkujatest on öelnud, et kavatseb väljavõetud raha investeerida. Kuid ikkagi tähendab see kümnete tuhandete investorite ja sadade miljonite eurode turule tulekut.

Võib arvata, et nii nagu Buratino loos, varitsevad ka meie värskeid investoreid mitmed ohud. Kass ­Basilio ja rebane Alice teevad kindlasti juba ettevalmistusi, et meelitada võimalikult suurt hulka investoreid oma raha Lollidemaale matma. ­Kindlasti jääb mõni investor oma rahast ilma. Isegi kui meie värsketel ­investoritel õnnestub Basiliote ja Alice’ite eest ­hoiduda, tähendab korraga suure hulga raha turule tulek ikkagi hinnatõusu ja võimalust, et rikkad saavad veel rikka­maks ja vaesed jäävad veel vaesemaks.

Kuid nagu kõlab Ameerika ärimeeste tuntud lause, there is no gain without pain – ilma kaotusteta pole ka võite. Oluline on, et võitjaid oleks rohkem kui kaotajaid.

Investeerimist nagu ka jalgrattaga sõitmist ei saa õppida kukkumata. Kuid ükski mõistlik inimene ei lähe jalgrattaga sõitmist õppima kuristiku servale.

Investeerimisportaali ­avamisega püüab Postimees investorite teadlik­kust suurendada ja õpetada neid mõistlikult riskima. Ajal, kui näeme selliseid pealkirju nagu «Tallinna börsi raju tõus jätkus ka täna» või «Raju nädal börsil tõi mitmele Eesti aktsiale hiigeltõusu», tasub meeles pidada, et kõik, mis läheb üles, võib ka alla ­tulla. Nii on juhtunud varem ja nii juhtub ka tulevikus. Küsimus on ­ainult, millal.

Meie tänases lehes on intervjuu kogenud investori Tarvo Vaarmetsaga, kes soovitab alustada kohe ja väikeste summadega – mitte ­valmistuda pikalt ja siis panna korraga kõik mängu. Kui tulevad kogemused ja teadmised, siis saab ka summasid suurendada.

Vaarmetsa sõnum on see, et investeerimine tähendab kannatlikkust ja üleöö keegi rikkaks ei saa. Kui minna püüdma suuri võite, siis tuleb olla valmis ka suurteks kaotusteks. ­Inimesed peaksid võtma ainult selliseid riske, mida nad suudavad kanda. Oluline on endale teadvustada, et investeerida saab ainult seda, mida on õnnestunud säästa. Laenuraha börsile investeerida ei ole hea mõte.