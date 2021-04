Rahandusministeeriumi ettepaneku järgi väheneks raha kaitseministeeriumi valitsemisalas 2022. ja 2023. aastal kokku 35 miljoni euro võrra. See võib tähendada, et ära jääb rannakaitsesüsteemide ja meremiinide soetamine.

2021. aastal on Eesti kaitsekulutuste osa sisemajanduse kogutoodangust (SKT) 2,29 protsenti. Ent tähtsam igasugustest arvudest on olnud Eesti vankumatu sõnum, et kaitsekulutused moodustavad vähemalt kaks protsenti SKTst. Selle kahe protsendi taga on paljude aastate töö, mis on andnud meile usutavust NATOs.