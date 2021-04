Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Koroonaviiruse pandeemia ajal kipub tihti ununema, et peamiseks surmapõhjuseks on maailmas siiski südame-veresoonkonnahaigused. 2020. aastal põhjustas Covid-19 üle 1,5 miljoni surma, aga ainuüksi südameinfarkti tõttu suri rohkem kui seitse miljonit inimest. Seetõttu on kardioloogilise arstiabi tagamine pandeemia ajal kriitilise tähtsusega kõigis riikides ja arstidele-õdedele ka paras väljakutse.