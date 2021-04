Möödunud aastal pälvis Eestimaal tavapärasest suuremat tähelepanu kuuse-kooreürask, Ips typographus. Putukas, kes on elanud meie metsades senikaua, kui siin on kasvanud kuused. On loomulik küsida: miks üks tilluke putukas äkki nii tähtsaks muutus, kuidas me temaga koos oleme elanud ja kuidas edasi koos elada saaksime?