Üleilmakool on igati positiivne nähtus. See positiivsus on mõistagi kontekstuaalne, konkreetsetele oludele vastav. On väga hea, et on olemas selline võimalus neile, kellele on seda vaja, ning mida rohkemad inimesed välismaal sellest kuulevad, seda parem. Aga pole vaja soovida, et oleks võimalikult palju inimesi, kes seda vajaks, see tähendab inimesi, kellel on miskipärast võõrsil parem kui kodus. Pealegi jagub küllaga inimesi, keda viib kodumaalt eemale lausa õilis ja patriootlik missioon.