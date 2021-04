Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Akuutne sõjaline konflikt, mis puhkes Ukraina kaguosas seitse aastat tagasi, on hoolimata Volodõmõr Zelinskõi diplomaatilistest ponnistusest, kui temast 2019. aastal president sai, taas kuumaks muutumas.

Ehkki «vaherahu» režiim pole midagi muud kui narritamine, sest alates 27. juulist 2020 on elu kaotanud 28 Ukraina sõdurit, oleks potentsiaalse sõjalise eskalatsiooni korral oodata rohkem kaotusi. Kahetsusväärselt on sõjahirm möödas.

Ukraina on valmis kättemaksuks. Venemaa, kes suurendab aktiivselt oma sõjalist kohalolekut Ukraina piiril, ei hoia samuti end tagasi, sest kaalul on tema prestiiž. Jättes kõrvale mõlema poole motiivid ja «varjusolevad» huvid, arutleb see artikkel kummagi poole võimekuse ja potentsiaalse mõju üle, mis konflikt võib kaasa tuua asjasse segatud osalistele.