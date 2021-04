Selle laevatee keskele jääb Bab el-Mandebi väin, mida araabia keeles tuntakse ka Pisarate Väravana. See on tänapäeval tabav nimi merekitsusele, mille ümberkaudsed elanikud on pidanud taluma kohutavaid kannatusi: kestvat humanitaarkatastroofi kodusõjast räsitud Jeemenis ja Somaalias, üht maailma julmimat diktatuuri Eritreas ning genotsiidi Sudaanis. Aprilli alguses tõusis Bab el-Mandeb rahvusvahelises meedias esiplaanile ka Iraani ja Iisraeli hübriidsõjas merel.

Samal ajal on Bab el-Mandeb maailmamajanduse arter. Selle Aasia ja Euroopa vahelise strateegilise laevatee tähtsust maailmamajandusele ilmestas hiljutine intsident Suessi kanalis, millest läbipääsu blokeeris üks maailma suuremaid konteinerilaevu Ever Given. See tõi maailmamajandusele kahju hinnanguliselt 6–10 miljardit dollarit (5–8,4 miljardit eurot) ja ajutise nafta hinna tõusu.