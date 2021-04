Covid-19-pandeemia on viimase aastaga maailmas enneaegu hauda viinud 2,6 miljonit inimest. Seejuures on kohatu rääkida inimeste kaasuvatest kroonilistest haigustest, sest nii vara poleks nakatumata keegi pidanud surema. Raskelt kulgev tõbi jättis ohvrid ilma võimalusest elus veel midagi tähtsat öelda, teha või näha.

Lisaks Covid-19-le vaevab meditsiinisüsteemi ka teine pandeemia, mis on kestnud juba aastakümneid. See on unarusse jäetud patsiendiohutus. Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) hinnangul kaotavad igal aastal ainuüksi haiglates 2,6 miljonit inimest elu välditavate kõrvalekallete tõttu. Üks kümnest haigla patsiendist kogeb mingit sorti kahju ja neljal patsiendil kümnest tekib probleeme ambulatoorses ehk polikliinilises arstiabis.