Ehala raamistab oma järeldused koroonaslängis nagu «epideemia» ja «kollaps», ent ei jäta teaduspõhist muljet. Hästi, kui võhik ei oska statistikat tõlgendada, on ta võhiklik, aga teadlase puhul võib arvata, et ta on lugejat oma haritlasepositsiooniga manipuleerida püüdnud. Suurima päevalehe arvamustoimetajalt faktitruudusetust näha on kummastav. Pole mõtet Ehala artiklit pulkadeks võtta, et jälle seletada, kuidas homoseksuaalsus ei võrdu lastetusega, või otsida põhjuseid, miks küsimuses on tarvis «äärmusfeminism» mängu tuua. Tõlgendame viimast kui konservatiivse subkultuuri moeasja. Soovime aga välja tuua mõned eksimused, milles Postimehe moodi väljaandelt ootaks enamat.