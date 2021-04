Aasta tagasi öeldi, et kirurgilist maski kannab kirurg, nakkuskolde personal respiraatorit, aga lihtrahvas ainult siis, kui nina tatine. Läks veidi aega ja teatati, et tolmulapid ei kaitse, olgu kõigil korralik FFP-2-klass ees. Nüüd on lubatud kõik, mis pole burka.

Üldse tundub, et maskil on rituaalne eesmärk. Seda küll, et süljepiisad püüab kinni, kaaskodanikule näkku karjuda ja läkastada on maskiga tervislikum. Ja kui nägu kaetud, siis võib eeldada, et kodanik on seaduskuulekas, käsi pesnud ja selga ei roni. Kuid juba tekib avalikus kohas alasti näoga inimest nähes jamps tunne. Ei teagi, on talle sünnis otsa vaadata või pead silmad maha lööma.