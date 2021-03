Viimased koroonaandmed on näidanud, et nakatumine on keskmisest kõrgem omavalitsustes, kus on palju vene kodukeelega inimesi. On teada, et paljud neist on skeptilised AstraZeneca vaktsiini suhtes ja sooviksid end vaktsineerida Sputnik Vga. Kuidas peaks Eesti riik suhtuma Sputnik V vaktsiini kasutamisse?