Ehkki küsimus on esialgu pigem teoreetiline, on selle tuum juba ilmne: kas kaitsma peaks tööandjate või hoopis vaktsineerimisest keeldujate õigusi? Kumba peaks rohkem kaitsma?

Võimalik vaktsineerimisnõue ei ole põhimõtteliselt erinev teistest nõudmistest, mida tööandja võib töötajatele esitada. On terve hulk ameteid, mille pidamiseks tuleb regulaarselt käia tervisekontrollis ja esitada tööandjale vastav tõend. Kui töötaja tervisekontrollist keeldub, siis on tööandjal mitte ainult õigus, vaid ka kohustus temaga töösuhe lõpetada.

Samamoodi nõustuksid kõik, et toitlustus- ja meditsiinivaldkonnas on tööandjal mitte ainult õigus, vaid ka kohustus kõrvaldada töölt selline töötaja, kes keeldub käsi pesemast. Meile ei tuleks pähegi lasta ennast opereerida kirurgil, kellel on käed pesemata, või süüa toitu, mille on valmistanud pesemata kätega kokk.