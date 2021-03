Kaitsta oma riiki on suur privileeg. See au kuulub vaid neile rahvastele, kellel on oma riik ja nõukogude okupatsiooni ajal võis eestlane sellest ainult unistada. 1991. aastal pidime ehitama oma riigikaitse taas üles praktiliselt nullist, kirjutab Riigikogu liige Jüri Luik (Isamaa).

Aga riigikaitse ei seisa paigal. Rahvusvaheline olukord on pidevas muutumises, meie vastase sõjalised võimed arenevad ja nii ei saa ka meie hetkekski peatuda. Meie ülesanne on vastasele võimalik sissetung muuta, loomulikult koos liitlastega, nii kalliks, et ta sellest isegi ei mõtleks. Seda tehes tuleks arvestada mitme asjaoluga:

Esiteks, meie riigikaitse suur väärtus on laiapindne poliitiline konsensus. Tõsi, oleme viimasel ajal ka tulisemalt arutanud mõne relvasüsteemi ostu üle, aga põhimõtete üle on konsensus säilinud. Konsensuse oluline osa on olnud meie riigikaitsekulutuste jätkuvalt kõrge tase. See on ka loomulik, sest meie vastane Venemaa on sõjaline hiiglane, kes ei tee meile väiksuse pärast järeleandmisi, pigem vastupidi. Selleks, et ta mõistaks, et agressiivne poliitika Eesti suhtes oleks ka tema jaoks sõjaline risk, tuleb meil vastaval määral kaitsesse investeerida. Praegu, majanduslike raskuste tingimustes tuleks tagada riigikaitse rahaline toetus vähemalt eelmise valitsuse poolt planeeritud tasemel, soovitavalt veelgi enam, opositsiooni toetus selleks on kindlasti olemas.