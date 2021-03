Sel ajal, kui nii Taanis, Norras kui Rootsis on AstraZenecaga vaktsineerimine veel peatatud, otsustati Eestis sellega jätkata. Kuigi vaktsineerimist ei peaks peatama, näib, et Eesti ametnikud on kõige targemad ja teavad täpselt, kuidas asjad on, rääkis Priit Hõbemägi Kuku raadiosaates «Keskpäevatund» Ainar Ruussaarele ja Indrek Tarandile.

AstraZeneca vaktsiini ümber toimuv on Hõbemäe hinnangul naljakas: «Kui ma vaatan seda, mis toimub Eestis, siis nagu Eestis ikka on ametnikud kõige targemad, kes teavad täpselt, kuidas asjad on.»

Hõbemägi sõnas, et ei arva, et vaktsineerimise peaks seisma panema. «Kuid terviseameti ja ka sotsiaalministeeriumi, ma mõtlen konkreetselt Lanno ja Kiige täiesti kindlalt viimastel nädalatel üheselt läbiviidav stiil, mis tõmbab suu kriipsuks ja ütleb: ärge segage, me teame väga hästi, kuidas me seda asja teeme. Ärge tulge meid õpetama. Saamoodi on see kiirtestide phul, väljareisimise puhul ja uute algatuste puhul, mis puudutuvad Johnson&Johnson vaktsiini.»