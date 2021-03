Keskealise jalgpallitreeneri seksuaalsuhe 14-aastase juhendatavaga on saanud avaliku hukkamõistu osaliseks. Küsisime poliitikutelt, kuidas peaks teie arvates reguleerima seksuaalelu seaduslikku piiri selliselt, et see vastaks ühiskonna ootustele ja kaitseks lapsi võimaliku ärakasutamise eest?

Eestis on seksuaalelu alampiir selgelt liiga madal. Enamik ei pea normaalseks näiteks 65-aastase mehe ja 14-aastase tüdruku või poisi suhet, ometi on see igati seaduslik. Ka praegused karistusmäärad on pedofiilide suhtes liiga leebed ega suuda neid heidutada. Statistika järgi on suurem osa Eestis toime pandud seksuaalkuritegudest suunatud alaealiste ehk alla 18-aastaste vastu.