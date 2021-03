Eesti kultuuripoliitika on loomemajandust ignoreerinud

Kultuurivaldkond jäi kõigist taastefondi eelarvetest välja

Loomemajanduse osakaal Eesti SKTst on 3 protsenti

Helen Sildna FOTO: Eero Vabamägi

Kultuurivaldkonna toetuseta jätmine paneb muret tundma, kas Eesti riik on üldse oma kultuuri üle uhke ja mõistab selle sektori majanduslikku olulisust, kirjutab ettevõtte Shiftworks asutaja ja tegevjuht, Music Estonia juhatuse liige Helen Sildna.

Nädal tagasi kinnitas Eesti valitsus kolme olulise Euroopa taastefondi eelarved. Kultuurivaldkond jäi neist kõigist välja. Ometi oleks kultuur neisse hästi sobinud ning ka olulist lisaväärtust andnud.

See on ohumärk ja äratuskell kogu valdkonna jaoks. Järelikult on kuskil midagi väga valesti läinud. Paistab nii, et just nüüd maksab valusalt kätte see, et Eesti kultuuripoliitika on loomemajandust valdkonna lahutamatu osana ignoreerinud. Piisavalt ei ole kultuuripoliitika kujundamise juures hoitud ka erasektorit. Teisisõnu, me ei ole osanud Eesti hüvanguks ära kasutada kultuuri ja loomesektori majandust elavdavat ja innovatsiooni loovat mõju ja nüüd on selge kaotus käes.

Mis on loomemajandus? Loomemajandus on majandusvaldkond, mis põhineb individuaalsel ja kollektiivsel loovusel, oskustel ja andel. Loomemajandus on võimeline looma heaolu ja töökohti intellektuaalse omandi tekke ja kasutamise kaudu. Selle protsessides on kesksel kohal loovmõtlemine ja loovisikud rahvusvahelistest arhitektuuribüroodest kuni oma firmat omava muusikuni. Loomemajandus moodustab Eesti SKTst vähemalt 3 protsenti.

Mis juhtus?

Lukku läks Ida-Virumaa majanduse mitmekesistamisele suunatud õiglase ülemineku fond (ÕÜF), mille toetuse maht Eestile on 340 miljonit eurot. Kultuurivaldkond oli sellesse algselt 4 miljoni euroga sisse planeeritud, viimasel hetkel visati aga välja. Ühe Narva2024 protsessi algatajana ja Station Narva festivali korraldajana aastast 2018 julgen väita, see on kahjulik otsus Ida-Virumaale ja tagurlik sõnum kogu Euroopale. Mitmekesine majandusmuster sisaldab endas ju ka intellektuaalomandil baseeruvat tarka majandust? Võtame näiteks Ida-Viru Filmifondi filmiprodutsentide ja piirkonna võttepaikade müügiga, uue põlvkonna multimeedia tegijate kasvulava OBJEKT, suursündmustega nagu Station Narva kaasneva majanduskasu või loovkomponenti muusikast disaini ja reklaamini kasutava väikeettevõtluse. See kõik on viimase viie aasta jooksul hakanud Ida-Viru noortele põnevaks ja omaseks muutuma. Kas keegi küsis neilt, millises majandusruumis nad sooviksid kümne aasta pärast tegutseda?

Tommy Cash Station Narva 2020 festivalil. FOTO: Konstantin Sednev/Postimees Grupp/Scanpix Baltics

Lukku läks ka taaskäivitamisrahastu (RRF), mille maht Eestile on 1,106 miljardit eurot. Nii mastaapne taastumist toetav fond on Euroopas ajalooline toetusmeede. Rahastu mahust 20 protsenti tuleb suunata digipöörde toetamiseks ja 37 protsenti rohepöörde toetamiseks. Eesti ettepanekutes on ka tervishoid (Tallinna haigla projekt 380 miljon eurot) ja ettevõtete ekspordivõimekuse toetamine (40 miljonit eurot). Suunad on arusaadavad. Ometi on ka loomeettevõtteid, kes saaksid läbi viia eksponentsiaalse kasvu, kui luua kultuurikiirendi, mille eesmärgiks on digipööre, rohepööre ja ekspordivõimekuse kasvatamine. Kokku oleks see kõik nii nagu Euroopa poolt soovitatud: 2 protsenti ehk 20,32 miljonit kultuurile.

Ja lukku on läinud ka REACT-EU, mis on loodud koroonakriisist väljumiseks ja Euroopa Liidu majanduse roheliseks, digitaalseks ja vastupidavaks ümberkujundamiseks. See programm peaks toetama tervishoiusektori võimekuse suurendamist, elavdama majandust, pakkuma tööturu ja sotsiaalse kaasatuse meetmeid, lisaks toidu- ja muu materiaalne abi puudusekannatajatele. Eestile on eraldatud REACT-EU kaudu 177,3 miljonit eurot. Suurim muutus, mida uus valitsus selles programmis tegi, puudutab turismisektori toetamist, kuhu suunatakse toetust umbes 17 miljoni euro ulatuses. Kiiduväärt otsus, sama tuleks teha ka kultuuri ja loomesektoriga!

Eesti kultuurivaldkond ja avalikkus peaksid teadma ka seda, et 17. septembril 2020 avaldas Euroopa Parlament resolutsiooni Euroopa kultuuri taastumiseks, mis sõnastab mõned märkimisväärsed punktid:

Kutsume üles liikmesriike planeerima vähemalt 2 protsenti taaskäivitamisrahastu (RRF) mahust kultuuri ja loomesektori vajaduste katteks, toonitades, et see protsent väljendagu loomesektori panust Euroopa Liidu majandusse: 7,8 miljonit töötajat ja 4 protsenti Euroopa SKTst.

Tervitame REACT-EU programmi kui võimalust tuua lisaressursse löögi alla jäänud regioonidesse ja valdkondadesse – üks nendest loomulikult kultuur ja loomesektor, ja soovitame liikmesriikidel arvata loomesektor ühena EL selgetest taastumisplaani prioriteetidest. Julgustame identifitseerima vajadused ja looma eelarve, mis võtab arvesse kõiki väärtusahela osi, sh sõltumatud loovisikud, aitab majanduslikul taastumisel, aga ka parandab sektoris tegutsevate isikute töötingimusi.

Palume liikmesriike tagada, et taastumisplaanidesse kaasatakse ka sektoris tegutsevad väike- ja keskmise suurusega ettevõtted (VKE) ja finantstuge pakutakse kultuuriasukohtadele ja sündmustele, mis peavad tulema toime uute tervisekaitse meetmetega.

Samuti soovitab resolutsioon panustada lisaressursse ka Euroopa kultuuripealinnadele. Muide, Tartust saab 2024 aastal Euroopa kultuuripealinn.

Tartu on 2024. aastal Euroopa kultuuripealinn. FOTO: Kristjan Teedema/Postimees/Scanpix

Soome kohta võime lähipäevil lugeda, et Soome RRF taaste-eelarves on sealne loomesektor Euroopa soovituste kohaselt 2 protsendiga kenasti esindatud. Huvitav, kuidas läheb teistega? Julgeks väita, et just nimelt see 2 protsenti kultuurile taastumistegevustes illustreerib riigi kultuuri või kultuuritust, aga ka euroopalikke väärtusi. Kus oled, nutikas, loov väike Eesti, mille põhiseaduse preambulit me kõik unepealt teame? Keele ja kultuuri kaitseks ...

Julgeks väita, et just nimelt see 2 protsenti kultuurile taastumistegevustes illustreerib riigi kultuuri või kultuuritust, aga ka euroopalikke väärtusi.

Kultuur on väärtuse looja

«Tänane s...t on meie tuleviku väetis,» ütles president Lennart Meri. Aga tuleviku väetis on ta vaid sel juhul, kui me nii otsustame ja tulevikku julgelt vormima hakkame. Pandeemia annab võimaluse analüüsida oma tugevusi ja investeerida just sellesse, mis on meie käivitusjõud. Hea oleks koguda kultuuriministeeriumi juurde n-ö restarditiim, kes hakkab tuleviku nimel tööle. Tulevikus on koht nii digi- kui rohepöördel, rahvusvahelisel tegevusel, aga ka oma koduturu tugevdamisel. Mõistagi on alati kõige olulisemal kohal kunstiline sisu ise. On aeg anda institutsioonide kõrval ka loomeettevõtlusele tugi ja kultuuripoliitiline positsioon, mis tal juba vähemalt 10 aastat õigustatult olema peaks.

Seda kõike peab saama teha aga nii, et kelleltki ei võeta midagi ära. Uue väärtusloome kaudu toome hoopis ressursse juurde. Sest Eesti kultuuri luuakse nii riigiteatrites- ja muuseumides kui ka mikroettevõtetes ja kultuurivaldkonna idufirmades. Ja Eesti loomingu kvaliteet on suure läbimurde lävel, aeg on pürgida järgmisele tasandile! Nagu näha, ei napi ka Euroopas vahendeid, tuleb vaid osata nendeni jõuda.

Toetades turismi, samal ajal aga kultuuri toetusest ilma jättes on tehtud vaid pool vajalikust tööst

On oluline kultuurisektor pandeemiast üle aidata. Meie majandus tegelikult sõltub kultuurist. Eesti kultuuri ja loomemajanduse valdkonnas töötab üle 30 000 inimese (ligikaudu 5 protsenti kõikidest hõivatutest); selles tegutseb ligikaudu 10 000 ettevõtet ja asutust ning selle valdkonna osakaal SKTst on 3 protsenti (üle 1,5 miljardi euro). 90 protsenti nendest ettevõtetest ei ole kunagi riigilt mingit toetust saanud ega ka taotlenud, mõnedki neist on välja jäänud isegi kriisipakettide jaotusest. Eesti riigil on neid vaja! Mitte vaid tööandjatena, aga ka väärtuse generaatoritena. Kultuuri loodud kuvand tõmbab ligi investeeringuid ja loob eluväärset elukeskkonda ka kõigile neile talentidele, keda tehnoloogia start-up’id oma äriks vajavad. Kultuur elustab ja väärindab mahajäetud piirkondi Põhjala Tehasest Narva Kreenholmini (suunanäitaja muidugi Telliskivi Loomelinnak) ja loob parima motivatsiooni kõigil Eestis elavatel inimestel eesti keelt õppida. Kas teadsite, et 40 protsenti turismist on seotud kultuurilise põhjusega (fakt on kirjas samas Euroopa Parlamendi pöördumises)? Just muuseumid, galeriid, festivalid ja kultuuripärand on põhjus reisimiseks! Toetades turismi, samal ajal aga kultuuri toetusest ilma jättes on tehtud vaid pool vajalikust tööst.

Kultuurisektori pöördumisele on tänaseks alla kirjutanud 324 organisatsiooni üle Eesti, riigiteatritest ja muuseumidest kuni väikeettevõteteni. Allakirjutajate hulgas on kõik koos – juba see fakt on märgiline. Ka see pöördumine rõhutab tervikpildi olulisust, tänast toimetulekut, aga ka homset arengut.

Meid, Eestit teatakse seetõttu, et meil on Arvo Pärt ja Tommy Cash, Tiit Pääsuke ja Kris Lemsalu, Lasnamäel filmitud «Tenet» ja Eesti filmi maailmakaardile toonud PÖFF.

Miks ma juhin loomeettevõtet? Esiteks, sest ma näen oma töös iga päev, mil viisil kultuur saab algatada, mõtestada, sõlmida valdkondadeülest koostööd, luua tähendust ja tuua majanduslikku kasu läbi sünergiapunktide. Teiseks, kultuur on väikese Eesti konkurentsieelis. Meid, Eestit teatakse seetõttu, et meil on Arvo Pärt ja Tommy Cash, Tiit Pääsuke ja Kris Lemsalu, Lasnamäel filmitud «Tenet» ja Eesti filmi maailmakaardile toonud PÖFF. Eestlaste loodud on ka auhinnatud videomäng ««Disco Elysium». Juba täna reisivad inimesed siia, sest meil on rahvusvaheliselt tuntud ja armastatud festivalid, vilgas kunstielu, ägedad muuseumid, kultuuri õhutusel uuele elule ärganud tööstuslinnakud. Kultuur on meie salarelv ja elujuur – see annab inimestele mõtte ja põhjuse siin elada ja mõjub katalüsaatorina meie majandusele.

PÖFFi avamine aastal 2019. Rahvusvaheliselt tuntud kultuurifestivalid toovad inimesi Eestisse kõikjalt maailmast. FOTO: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

Ettepanekud