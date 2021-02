Ka tänavune kõne kuulus nende kõnede hulka, kus koputati murelikult südamele, et Eesti ei saa eksisteerida ainult Tallinna või Tartuna, et Eesti ei saa olla maa, kus rahvas on lõhestunud eri õigustega kildkondadeks, sest selline rahvas on nii arengupiduriks kui ka kerge saak ükskõik millisele sissetungijale. Ja et palju sõltub meist endist, nagu see oli Balti keti ajal, lootmata, et valitsus meil kõik töö ära teeb ning riigi kodanikud saavad olla vaid passiivsed kaasreisijad, kes valitsuselt õnne ja annetusi vastu võtavad.