1918. ja 1919. aasta Hispaania gripi talved olid Eestis rasked, ülirasked. Me esivanemad said hakkama. Meie saame ka, kirjutab sotsiaalmeedias ekspresident Toomas Hendrik Ilves.

Alati ehk mitte nii hästi kui oleksime tahtnud, ent siiski paremini, palju paremini kui nii mitmed meie saatusekaaslased. See ei ole põhjus hooplemiseks, kuid veidi uhke võib olla siiski. Uhke mitte selle üle, et meil läks hästi, vaid selle üle, et oleme kuulunud ja kuulume ka edaspidi parimate sekka.

Õnneks oleme vabad vabal maal. Me saame olla viisakad. Me saame kanda maski, sest seda tehes kaitseme teisi, nagu nemad kaitsevad maski kandes meid. Me saame vältida rahvarohkeid kogunemisi, saame hoolitseda oma vanemate, vanavanemate, naabrite, oma pere ja ka eneste eest. Me saame hoida oma ligimesi ja kaaskodanikke, kuni saame vaktsineeritud ja viirus on möödas.