Küüniliselt vaadates andis Mihkel Kärmase artikli pealkiri Toomas Annusele hea võimaluse spordi sponsimine lõpetada, võtsid Rein Lang ja Väino Koorberg kokku eelmise nädala dopingu- ja rahastusskandaali Kuku raadio saates «Olukorrast ajakirjanduses».

Möödunud nädalal teatas Merko ehitusettevõtte suuromanik Toomas Annus, et nii tema isiklikult kui ka tema firmad lõpetavad Eesti võistlusspordi toetamise. Rein Lang märkis, et ta ennustas paar nädalat tagasi samas saates, et üksteisega viisakalt rääkimise aeg saab varsti otsa. «Nüüd on ta siis otsa saanud. Tõsi, küll veidikene üllatavalt spordipuhtuse alusel,» sõnas Lang.

Langi hinnangul poleks tohtinud Mihkel Kärmase materjali pealt sellist pealkirja panna nagu ERRi portaalis: «Alaveri toimiku uued materjalid: Tammjärv ja Annus olid asja enam segatud». Ta selgitas, et arvesse tuleb võtta selliseid kontseptsioone nagu keskmine inimene ja tavaline tähelepanu. Kui keskmise inimese tavalise tähelepanu juures sellist pealkirjata silmata, et Toomas Annus on seotud dopinguga, siis jääb paratamatult mulje, et ju nad seal midagi susserdasid. Kui Toomas Annusel pole dopinguga pistmist, siis tal on õigus pahane olla, põhjendas Lang.

Koorberg tegi kõrvalepõike Edelmani usalduse baromeetri nime kandva värske uuringu tulemustesse. Uuringufirma küsitles 33 000 vastajat 28 riigist ning leidis, et vaid iga neljas vastaja kandis hoolt oma infohügieeni eest: loeti lood mõttega läbi, välditi kõlakambreid, kontrolliti infot teistest allikatest ning prooviti vältida valeinfo levitamist.

Lang rõhutas, et probleem on paljuski pealkirjades ehk tekst ja pealkiri ei lähe omavahel kokku. Ka seekord saab öelda, et Mihkel Kärmase tekstis suuri probleeme ei ole, kuigi kohati on tahetud mõningaid uskumusi öelda tõe pähe. Suur probleem on siiski pealkiri. «Kui sa võtad kätte ja ütled Eesti ühele suurimale ettevõtjale pealkirjas näkku, et sa oled seotud dopinguga, siis peab seal midagi taga olema,» heitis Lang ette.

Sponsida või mitte sponsida?

Koorberg täiendas, et äriettevõtja ise teab, millal ta toetamise lõpetab. Mureks on siiski, kuidas otsust avalikkusele selgitada. Ta küsis, kas praegu on loogiliselt põhjendatud olukord, kus üks osaline on solvunud rahvusringhäälingu pealkirja tundevirvenduse peale ning ajakirjanduse asemel karistab Eesti sportlasi?

Lang vastas, et ei tahaks olla küll küüniline, aga Mihkel Kärmas andis Toomas Annusele suurepärase söödu.

Koorberg mõtiskles, et esialgu välja hõigatud reaktsioonid nimekatelt sportlastelt viskasid kivi ajakirjanduse kapsaaeda. Nüüdseks on aga ajakirjanduses olukorda põhjalikult lahatud ning küsitud, milline vahekord ikkagi on sportlasel ja sponsoril.

Lang nõustus, et sponsorlus on ikkagi enda kaubamärgi turustamine ning seal on omad riskid. Sponsor võib valida valed sportlased ja saada niimoodi vastu pükse.

Koorberg meenutas, et Swedbank lõpetas Andrus Veerpalu sponsimise kohe, kui tõusid esimesed kahtlused. Annus aga toetas Mati Alavari viimase hetkeni ning Koorberg hindas, et venitamisega mängis Annus ennast nii nurka, et teistmoodi enam välja ei saanudki.

Lisaks võtsid saatejuhid arutluse alla eliitvakstsineerimise. Valga haigla juht kutsuti tagasi vaid tehtud ettepaneku eest klubikaaslastele vaktsiini jagada. Põhja-Eesti regionaalhaigla puhul anti nõukogu liikmele vaktsiinidoos kätte, ent keegi tagasi astuma pole hakanud. Koorberg küsis, kas midagi on muutunud avalikus moraalis.

Vaktsineerimise võidujooks

Lang sõnas, et vaktsineerimine on valitsuse jaoks optimeerimisülesanne, kus tuleb arvestada mõningate inimeste pahameelega. Kui oodata, et riigile olulised ametikandjad käiksid tööl ja inimestega suhtlemas, et saada objektiivset informatsiooni otsuste langetamistel, siis peaks need inimesed olema ka kaitstud. «Aga me ei julge seda öelda!» hüüatas ta.

Koorberg tõi välja, et sellel inimesel, kes ise vastutab sotsiaalministeeriumis vaktsineerimise korraldamise ja edetabeli kokkupanemise eest, on väga raske ise esimesena päästepaati hüpata ilma küsimuseta, kas see ikka oli positiivne eeskuju. Sellele lisaks hakkasid kommunikatsioonijuhid tulekahjut bensiiniga kustutama, selgitades juhtunut jääkdoosiga. «Tegelikult sama haigla riidehoiutädi oleks päris kindlasti sobinud täpselt samamoodi, kui doos ei oleks raisku läinud,» kritiseeris ta.

«Hea, kui meil oleks kõik [vaktsineeritud]. Aga kui sa ütled, et kantsler ei saa töötada Zoomis, siis ma väidan, et kantsler saab töötada Zoomis, aga haiglaõde Zoomi teel töötada ei saa,» vaidles Koorberg Langile vastu.