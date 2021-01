Filmi avakaadrites, kus Navalnõi võtab mati alt korteri võtme, saab vaatajale selgeks, et Putini korter pole tavaline elamispind. Õigustatud kahtlusi tekitab juba korteri võti. Tõenäoliselt on tegu puhtast kullast võtmega.

Esikus on selgelt näha, et vastupidi paljudele Venemaa kodanikele ei ole härra presidendil jalanõudega kitsas käes. Näeme rikkalikku valikut mitmesuguse fassongiga meestekingi, karvase voodriga talvesaapaid ja hubaseid susse. Nagis ripuvad mantel, jope, kasukas ja puhvaika, millega on hea käia keldris moosi järel. Esikut valgustab antikvaarne Džeržinski-nimelise Moskva lambivabriku lamp.