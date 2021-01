Kui mitte sellel, siis hiljemalt järgmisel aastal hakkab Keskerakond Reformierakonna algatusi blokeerima, et näidata Jüri Ratast parema peaministrina, prognoosis Isamaa liige Kalle Muuli Kuku raadio saates «Muuli ja Aavik».

Muuli tõi välja, et tavaliselt ongi Eesti valitsuste eluiga umbes kaks aastat. Sellepärast on erakondadel üks-kaks suurt eesmärki, mida nad valitsuses olles kindlasti ära tahavad teha: rohkem lihtsalt ei jõuaks. Näiteks eelmises valitsuses oli EKRE selgeks eesmärgiks abielureferendum ja võib-olla ka aktsiisilangetused. Isamaa tahtis teha ära II pensionisamba reformi ja Keskerakond erakorralise pensionitõusu.

«Aga kui sa vaatad nüüd koalitsioonilepet, siis kas sa oskad öelda, mis on see suur asi, mida Reformierakond tahab ära teha?» päris Muuli Marti Aavikult.

Aavik pidi tunnistama, et koalitsioonileppe põhjal on seda raske öelda. Läbivalt on näha tähelepanu keskkonnaküsimustele. See portfell aga on läinud Keskerakonnale ning vastse ministri Tõnis Mölderi suutlikkusest valdkonda juhtida ei tea hetkel veel midagi. Samuti pole Mölder seni paistnud silma erilise keskkonnamõtlejana ning sisseelamiseks läheb tükk aega, arutles ta.

Muuli täiendas, et Keskerakonna kavatsusi on lihtsam kindlaks teha, sest koalitsioonilepe viitab erakorralisele pensionitõusule. Küll aga prognoosis ta poliitloogika põhjal varem või hiljem tulevat paigaltammumist.

Selle põhjuseks on Keskerakonna soov võita 2023. aasta Riigikogu valimisi, mistõttu peavad nad näitama, et Kaja Kallas ei saa valitsemisega hakkama ning Reformierakonna valitsus on kehvem kui Jüri Ratase valitsus. Selleks on lihtne viis ehk nii-öelda Itaalia streik. Koalitsioonilepe lubab blokeerida kõiki Reformierakonna algatusi, sest Mailis Repsi eestvedamisel on tehtud Keskerakonnale suhteliselt kasulik ja mugav lepe, selgitas Muuli oma nägemust.