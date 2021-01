Tänasest on Soome olulisel määral piiranud piiriületust. Euroopa Komisjon on andnud soovituse reisimist vältida. Samal ajal on tööjõu vaba liikumine Euroopa Liidu aluspõhimõte.

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets selgitas Kuku raadio saates «Vahetund Postimehega», et liikmesriikide reisipiirangute taga on kartus Ühendkuningriigist avastatud uue kergemini nakatuva koroonaviiruse tüve vastu. Praegu ei ole teada, millistes riikides ja kui ulatuslikult on uus tüvi levinud, sest selleks on vaja haigestunutelt võetud viirust üksipulgi uurida.

Kasemets tunnistas, et piiride sulgemine Euroopa Liidu vaba liikumisega kooskõlas ei ole. Siiski on aluslepingutes ette nähtud erandid riikide otsustusõiguse kaitsmiseks. Piire võib sulgeda kahel eesmärgil: julgeoleku kaitseks ja tervishoiukriisiga tegelemiseks. Hea tavana annavad liikmesriigid komisjonile enne korralduse tegemist teada, kuid Brüsselil pole pädevust hakata liikmesriigi valitsuse otsust tagasi lükkama.

Komisjon on praegu andnud soovituse piire lahti hoida, kuid lisada kategooriasse niinimetatud tumepunase riigi tüübi, kus nakatumise kahe nädala määr 100 000 inimese kohta on üle 500. Ka Eesti kuulub praegu selliste riikide sekka. Selliste riikide puhul tuleks komisjoni soovituse järgi nõuda kuni 72 tundi varem tehtud negatiivset testi ning hiljem isolatsiooni või teist testi. See oleks võimalik lahendus ka Eesti ja Soome puhul, tõi Kasemets välja.

Ta rõhutas, et riikide iseotsustusõigus on väga tähtis. Kui vaadata Eesti kontekstis, siis kui Eesti valitsus tahaks hakata piire sulgema, siis me peaksime seda õigustatud käitumiseks. Kui vaadata Euroopat üldiselt, siis on Kasemetsa hinnangul vaba liikumine ikkagi säilinud ning lausalist piiride sulgemist ei ole olnud. Siiski on testinõudeid palju.