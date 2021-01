Uuelt Ühendriikide presidendilt Joe Bidenilt ootavad läänemaailma riigid Donald Trumpi eelse välispoliitika juurde tagasi pöördumist. Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Kalev Stoicescu ja Tallinna Tehnikaülikooli rahvusvaheliste suhete dotsent Holger Mölder arutlesid Kuku raadio saates «Välismääraja», mil määral on tagasi pöördumine võimalik ning kus on maailm juba liiga palju muutunud.

Kalev Stoicescu märkis, et Biden ütles juba presidendikandidaadina augustis, et Navalnõi mürgitamine oli vastuvõetamatu. Valge Maja mõistis eelmisel nädalal hukka Navalnõi arreteerimise ja nõudis tema vabastamist. Stoicescu sõnul oli Navalnõi kohtlemine järjekordne pettumus nii Ühendriikidele kui ka läänemaailmale laiemalt. Tuleb huviga vaadata, mida ütlevad Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja Saksamaal uueks CDU liidriks saanud Armin Laschet.

Bahosvki arvates pidi Kreml siiski arvestama võimalusega, et Navalnõi pöördub tagasi. Stoicescu nõustus Bahovski hinnanguga, ent tema meelest tegutses Kreml ikkagi ettevalmistamatult ja närviliselt. Politseijaoskond võõbati kohtumajaks ja politseinikele pandi tsiviilriided selga, ent kogu näitemäng oli selgelt õigusemõistmise paroodia. «See näitab, et nad ei olnud tõsiselt valmistunud,» sõnas Stoicescu.

Küsimus on, kas ta pannakse istuma ning millist stsenaariumit Putin Navalnõile ette näeb. Stoicescu prognoosis, et vaevalt on nad huvitatud Magnitski stsenaariumist ehk vanglas surnuks peksmisest. Märksa tõenäolisem on Hodorkovski stsenaarium ehk läände välja vahetamine. Näiteks võivad nad kasutada Navalnõi Saksamaale saatmist hea tahte žestina, et hõlbustada Nord Stream 2 elluviimist.