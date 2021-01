Raudsaare dialoogid. Stuudios oli Olavi Ruitlane. FOTO: Andres Haabu

Ega ma päris täpselt aru ei saa, miks on Reformierakonnal vaja lepingut Ühtse Venemaaga, ses mõttes et, lepingul Ühtse Venemaaga on ministri ja ema rolli ühitamisega puntras olnud Mailis Repsi allkiri all, kirjutab kirjanik Olavi Ruitlane.



Seega Repsiga laua taha istumine on juba ette nagu Navalnõi kolbast küünlajala meisterdamine. Mis toimub, inimesed on pärast «kaabude» kukkumist end värskest õhust täis tõmmanud? Sotsid on ripakil, vanatestamentlik Seeder jalutab ka vabalt ringi, kuskil on veel mingid pabulad, aga Ühtne Venemaa?