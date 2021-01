Kapitooliumi ründamise järel blokeeriti sotsiaalmeedias president Donald Trumpi konto ning rohkem tähelepanu hakati pöörama QAnoni ja teiste vandenõuteooriate levitamisele. Meediaekspert Raul Rebane tõi Kuku raadio saates «Välismääraja» välja, et maailm on globaalne küla ning Eestis levivatel vandenõuteooriatel on otsene side USAga.

QAnon on paremäärmuslik vandenõuteooria, mis väidab, et Saatanat kummardavad kannibalistlikud pedofiilid juhivad ülemaailmset lastekaubandusvõrku ja kontollivad maailma. Qanonistid usuvad, et Trump on salajasel missioonil selle ühenduse hävitamiseks ning on ainus inimene, kes seda suudab. Ühenduse päästmiseks võltsiti USA valimisi ning tahetakse võimule tuua Joe Biden. QAnoni väiteid ei ole kuidagi tõestatud.

Tallinna Ülikooli osaluskultuuri professor Katrin Tiidenberg tõi välja, et ühest küljest peabki pidevalt küsima võimulolevate institutsioonide ja nende tegevuste kohta küsimusi. Aga teisalt vahepeal selline küsimine muundub QAnoniks või mõneks muuks vandenõuteooriaks, mida on sotsiaalmeedias väga lihtne keerutada, sest sinna on lisatud emotsioon.

Näiteks QAnoni muudab võimsaks lisatud pedofiilianurk, mis tähendab, et see automaatselt läheb korda koduperenaistele ja seega suurendab kahe kolmandiku võrra võimalike uskujate hulka. Tiidenberg tunnistas, et ta ei teagi, kuidas eristada asjalikku ja mitte-asjalikku riigikriitikat.

Raul Rebane märkis, et usutavalt räägitud vandenõuteooria on väga aktraktiivne. Ta selgitas, et abivahendiks on meedia või kriitika, mis võimalikult kiiresti väited ümber lükkavad. Raskemaks muudab töö asjaolu, et maailm on globaalne küla. Kui hakata vaatama, mis vandenõuteooriad Eestis liiguvad, siis leiame kiiresti otselingi Trumpilt Eestisse. Kõige tuntum nendest teooriatest on süvariigi otsimine.

Olukorra teeb eriti keeruliseks, et vandenõuteooria pakub uskujale positsiooni ratsionaalse inimesena, kes ei lase endale kärbseid pähe ajada, lisas Tiidenberg. Vandenõuteooriaid juba pakendatakse nii, et inimestele öeldakse: «Ära ole lammas, kes usub ametlikku versiooni, vaid ole iseseisev kriitiline mõtleja.»

«Mis siis, et see iseseisev narratiiv on samamoodi ette söödetud ja sa midagi ise välja ei mõelnud,» sõnas Tiidenberg. Samuti jooksevad vandenõuteooriad kokku. Näiteks Kapitooliumi ründajate seas oli ennast QAnoni šamaaniks kutsuv mees, kes on ka esoteerikahuviline. See näide ilmestab, et süvariigi ideele vastuvõtlik inimene on vastuvõtlik ka maskivastasusele, vaktsiinivastasusele või mõnele teisele uskumusele, mis lähtub usaldamatusest süsteemi vastu või riigis pettumisest.

Rebane selgitas seoseahela toimimist. Esimene etapp on see, et inimesed usuvad jama ning hakkavad seda arutama. Kurt Vonneguti väljendit kasutades toimub veendunud oletamine. Järgmine etapp on moraalne paanika, kus idealistlike eesmärkidega inimesed on teistes pettunud. See on toimunud nii Ameerikas kui ka Eestis.