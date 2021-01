Peaminister Jüri Ratase tagasi astumine andis Keskerakonnale võimaluse justkui võtta vastutus korruptsioonikahtlustuste eest ning vahetada välja koalitsioonipartnerid. Jutud vana koalitsiooni jätkamisest olid siiski osav bluff, sest toetushääli selleks poleks kokku saadud, ütles Kalle Muuli Kuku raadio saates «Muuli ja Aavik».

Justiitsministri nõunik Kalle Muuli Isamaa erakonnast mõtiskles, et peaministri tagasi astumise kohta saab ta teha kaks avaldust. Esiteks on tal väga suur rõõm elada Eestis, sest igas riigis tehakse korruptsioonikuritegusid, aga kõikides riikides ei võeta peaministri parteid sellepärast vahele. See näitab, et õiguskaitseorganid töötavad sõltumatult. Teiseks aga tundub Muulile, et poliitiline riik nii hästi ei tööta. Poliitilist ja moraalset hukkamõistu korruptsioonikahtlustustele ei näe, sest kahtlustuse saanud erakond jätkab valitsuses.

Postimehe peatoimetaja asetäitja Marti Aavik möönis, et nüüd näeb poliitilise vastutuse võtmine välja, justkui oma erakond tegi pättusi ning karistuseks vahetame välja koalitsioonipartnerid. Moraalse mõõdupuu järgi oleks olnud loomulik astuda tagasi ning lasta teistel teha oma valikud, aga seda Keskerakond ei kavatse teha.

Poliittehnoloogilisest vaatepunktist oli Ratase samm Muuli hinnangul tema ametiaja üks kõige geniaalsemaid käike. Ta arvas, et et öösel kella 2:50-ks või isegi enne seda oli Keskerakond välja raalinud, et kui Jüri Ratas tagasi astub, siis nad väga suure tõenäosusega on ka järgmises valitsuses. See omakorda andis võimaluse kõikidest varasematest koormatest vabaneda. Nüüd on ka näha, et ajakirjanduse jutud Ratase võimuihast ei vasta tõele, sest peaminister oli valmis enda kohta erakonna nimel ohverdama.