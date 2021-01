Neli ja pool aastat peale Brexiti hääletust jõudis Ühendkuningriik viimaks Euroopa Liidust lahkumiseni. See aga ei tähenda, et nüüdseks on kõik selge. «Maailm taskus» kutsus külla Martin Kutti, kes on Postimehe välistoimetuses Ühendkuningriigis toimuval silma peal hoidnud. Koos Margus Partsiga võtsid nad kokku, mida lõpuks saavutati ja kas lõpptulemus vääris kolme briti peaministrit.

Kutti võrdles, et oodatult tagusid britid võidutrummi natukene rohkem ja püüdsid lepet näidata tegelikkusest paremana. Euroopa Liidu jaoks saab rääkida kahjude piiramise protsessist.

Euroopa Liidu jaoks oli oluline, et leppeni jõudmisega suudeti kaitsta ühisturgu ja Iirimaad, mis oleks vastasel korral olnud väga suur kaotaja. Samas britid saavad rääkida suveräänsusest, mis oli Brexiti keskne lubadus. Nende jaoks on ka võiduks, et erimeelsuste puhul konkurentsiküsimustes ei hakka vaidlusi lahendama Euroopa kohus, vaid sõltumatu paneel.

David Cameron ja Theresa May jäid Brexitile alla, aga kas Boris Johnson väljus võitlusest võitjana? Kutti hindas, et lõpuks kavaldas Johnson üle nii tulihingelised Brexiti pooldajad kui ka opositsiooni, kui leppe menetlemiseks jäi väga vähe aega. Leiboristidest oli ka teada, et nad valivad niikuinii leppe, sest muidu oleks neid hakatud süüdistama päästerõnga auklikuks närimises.