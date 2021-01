Tallinn, 19.10.2020 Koalitsiooninõukogu koosolek riigikogus seoses Mart Helme väljaütlemistega geide teemal. Sides to Estonia\'s governing coalition convened for a coalition council meeting at the Riigikogu on Monday to discuss, among other things, solving the government crisis created by an interview Minister of the Interior Mart Helme (EKRE) gave to Deutsche Welle. Interior Minister Mart Helme.

FOTO: Tairo Lutter