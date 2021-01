Kui me näeme kätega vehkivaid ja karjuvaid tegelasi, kes ründavad hooneid, kus töötavad demokraatlikult valitud rahvasaadikud, siis me ütleme, et nad ründavad riigivõimu ja demokraatiat. Nad ei ole mitte nagu Valgevene rahumeelsed protestijad, kes püüavad maailma tähelepanu tõmmata verise diktaatori vägivallale oma rahva vastu ja kõigi silme all toimunud häbematule valimistulemuste võltsimisele. Ameerika pealinnas nägime orwellilikult lihtsate loosungite ja valeväidetega ülesköetud revolutsioonilist massi, kes on valmis mistahes vägivallaks. Siin on kohane kasutada ameeriklaste tuntud vanasõna, et kui näeme kedagi, kes käib nagu part, häälitseb nagu part ja näeb välja nagu part, siis see on ongi part. Walt Disney on teatavasti sellisele pardile isegi nime pannud!