Kuku raadio saates «Vahetund Postimehega» rääkis saatejuht, Postimehe peatoimetaja Mart Raudsaar külalistega Eesti majandusest, Narva linnast ja ristipuude mahavõtmisest.

Saate esimeses osas tuli juttu Eesti majanduse seisust. Erinevalt mitmest teisest majandusprognoosijast ei taha Postimehe majandustoimetaja Tõnis Oja liigoptimistlikke prille ette ei taha panna. Ta selgitas, et majanduses on veel määramatust palju ning keerulist tõstab asjaolu, et määramatus tuleneb tervishoiu olukorrast, mis on majandusest väljas. Veel pole teada, kuidas läheb vaktsineerimine. Samuti on mitmed suured sektorid hävingu äärel, näiteks turismisektor, mis enne kriisi andis 8 protsenti SKTst.

«2019. lõpus oli majandus üsna heas seisus, aga analüütikud olid pessimistlikud,» sõnas Oja. Saatejuht Mart Raudsaar küsis, kas nüüd on vastupidi ning Oja nõustus. Tema jaoks on üllatav, et analüütikute ennustused on üksteisega nii lähedal ning kümnendikuni täpsed, kuigi ebakindlust on veel palju.

Saate teises osas võttis Raudsaar liinile vastvalitud Narva linnapea Katri Raigi. Raik mõtiskles, et kuigi ta on Narvas juba pikalt tegutsenud, siis poliitikasse minnes kaotab inimene teiste silmis miskit ära või ei ole enam sama inimene.

«Minul on praegu nii palju kriitikuid kui ka kiitjaid ja eks ma pean siis oma tegudega näitama. Olen olnud seitse aastat linnavalitsuse opositsioonis, viimased kolm aastat opositsiooni juhtunud. Siis on muidugi mõnevõrra lihtsam teha kõva kisa ja nõuda neid ja teisi asju. Nüüd tuleb tegudega näidata, et käid oma sõnade järgi,» selgitas Raik, miks on linnapea koha vastu võtmine talle oluline.

Koroonaviirus on ka Narvat tabanud raskelt. Saja inimese võrra on kasvanud nende inimeste hulk, kes vajavad kolm korda päevas toitu koju, sest nad ise enam voodist ei tõuse või liiguvad väga halvasti. Pihta on saanud ka töötajad, kriisi algusest on tõusnud töötute hulk 500 inimese võrra. Raik on mures Toidupanga ja Narva vananeva elanikkonna pärast. Samuti on talle südamelähedane Narva haigla edendamine.

Raik rõhutas, et ka Narva pikk käeikäik on talle oluline. «Igapäevaste murede juures ei tohi ära unustada pikka visiooni, mis tuleb Narvale ühiselt tekitada. Mul on hea meel, et Narva on viimastel aastatega eestlastele üle Eesti muutunud huvitavamaks ja popiks. Ma pole kunagi elus nii palju õnnitlusi saanud kui Narva linnapeaks saamise puhul.»

Saate kolmandas osas räägiti Põlvas langetatud puudest. Tegemist on traditsiooniliste hingepuudega, kus matuserongkäigul lõigati puu sisse rist lahkunu mälestamiseks. Esmaspäeval avaldas Postimees reporter Ülle Harju sulest loo, kuidas Riigimetsa majandamise keskus raius maha Kaido Kama vanemate hingepuud.

Raudsaare sõnul on ristipuude mahavõtmine umbes samasugune barbaarsus kui kalmistul hauakivide ümberlükkamine või vaskplaatide varastamine. Harju selgitas, et antud juhul ütles RMK, et tegemist oli kogemata kombel tehtud eksimusega ning perekond Kama ees vabandati. Sellest hoolimata lõikab ristipuude mahavõtmine kõikide lõunaeestlaste hinge, kurvastas Harju.