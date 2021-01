Selleks, et valmistada kohvijook mis on sama lihtne kui populaarne cappuccino, läheb vaja rohkem koostisosi kui ainult kohvi. Kuid kohvimaailma joogid on nii laialdased – miljonite klientidega ümber maailma on tekkinud sadu retsepte, et valmistada erakordseid kohvijooke. Kui me reisime ümber maailma, et õppida kohalike jookide kohta, siis me saame üsna varsti aru, et inimesed on loonud unikaalseid jooke vastavalt kohalikule kliimale või maitseainetele. Näiteks Itaalia espressot serveeritakse sageli sidruni- või apelsiniviiluga joogi kõrval, sest need puuviljad on nii populaarsed ja kasvavad kohalikus piirkonnas, kõigest väike eksperiment mis on võimaldanud itaallastel avastada oma lemmik kohvioad mis sobivad hästi puuviljaga kokku. Niiet õpime tundma sageli esinevaid koostisaineid, et sa saaksid eksperimenteerida ja võib-olla ka luua oma enda retsepti.