Marek Strandberg tõstatas saate alguses küsimuse, et milline on vaktsineerimiskord? «Kui Tartu Ülikooli kliinikumis on üle 3500 töötaja, kes siis esimese hooga vaktsiinid kätte saavad ja kuidas see protsess käima hakkab. Inimestel pole jätkuvalt teadmist. See on väga tundlik teema ja iseenesest võiks see olla selgemalt avalikkuse ette toodud,» ütles ta.

Ainar Ruussaar parandas Strandbergi, et sotsiaalministeerium on teatanud, et mis kell ja kus homme vaktsineerimine Tallinnas, Tartus ja Kohtla-Järvel algab. «Aga tõepoolest, ilmselt need, keda vaktsineeririmisele esmajärjekorras kutsutakse, need teavad, aga seda avalikkusele ei öelda ja võib-olla on see tark,» sõnas Ruussaar selgitades, et ei maksa viha õhutada, et kes on need esimesed väljavalitud.