Justiitsministri nõunik Kalle Muuli ja Maalehe peatoimetaja Hindrek Riikoja heitsid Kuku raadio saates «Muuli ja Riikoja» pilgu tuleva aasta poliitikasse, mille võtmesündmusteks on presidendivalimised augustis ja kohalike omavalitsuste valimised oktoobris.

Riikoja ütles, et kuigi keeruline on hakata ennustama, kes saab presidendiks või milline erakond kusagil võidab, saab juba täna teatud prognoose teha. Näiteks Tallinnas tõenäoliselt Keskerakond võidab, aga jääb ilma ainuvõimust ning peab otsima tegelikke koalitsioonipartnereid.

Sama kindlalt saab ennustada Reformierakonna võitu Tartus. Märksa keerulisem on hinnata, millise tulemuse teeb EKRE üle riigi eri omavalitsustes. Kui vaadata viimase aja reitinguid, siis EKRE teeb vähikäiku ning Riikoja ennustas, et valimistel saab nende langus olema suuremgi. Mis puutub presidenti, siis suure tõenäosusega Riigikogus sobivat kandidaati ära ei valita ning see läheb valijameeste kätte, prognoosis saatejuht.

Muuli hindas, et presidendivalimised saavad olema keerulised, sest kadunud pole võimalus, et valijameeste kogus valimised läbi kukutatakse. Riikoja ütles vahele, et valimiskorra korda tegemata jätmine on viimase viie aasta poliitikute üks suuremaid vigu. Muuli selgitas, et kuna kvoorumis lähevad ka tühjad sedelid arvesse kui antud hääled, võib iga poliitiline jõud jääda lootma selle peale, et valijameeste kogus saab kõik kandidaadid läbi kukutada.

Eelmistest presidendivalimistes rääkides tõi Muuli välja, et EKRE ei tahtnud Jüri Luige kandidatuuri toetada, sest mõned kaitseväelastest liikmed olid tema vastu. Riikoja ennustas, et EKRE vastuseis halvab Luige kandidatuuri ka tuleval aastal. Muuli küsis retooriliselt, kas Kersti Kaljulaid oli mõne EKRE koloneli-kindrali vaates parem variant.

Kohalike omavalitsuste valimiste puhul hindas Muuli, et Eesti 200 tulemus jääb alla nii sotsiaaldemokraatidele kui ka Isamaale, kuigi reitingutes on neil täna edumaa. Nii või teisiti ei muutu tavaliselt kohalikes omavalitsustes palju, kui üks inimene asendub teisega. «Ma arvan, et kõige tähtsam küsimus valimiste puhul ei olegi presidendi isik või kohalikes omavalitsustes võimu vahetumine, vaid küsimus on ikkagi selles, mis vabariigi valitsusest saab. Kuidas koalitsioon püsib, sest valimised ikkagi tavaliselt lõhuvad ikkagi valitsust ja valitsusliitu väga,» ütles Muuli.

Ta selgitas, et valimiste ajal peavad erakonnad näitama oma erisusi ja koalitsioonipartneritele vastanduma. Sellisel juhul saab öelda, et kui järgmisel aastal valitsus jääb püsima, on see Jüri Ratase meistriklassiks. «Sellistes tõmbetuultes, kus on ootamas abielureferendum ja presidendivalimised ja kohalike omavalitsuste valimised. Kui järgmise aasta lõpusaates me saame öelda, et Jüri Ratas on endiselt peaminister, siis ta on Eesti üks uuema aja kõige kõvemaid peaministreid.»