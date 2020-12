Postimees avaldab peatüki Friedrich A. Hayeki 1960. aastal ilmunud raamatust «The Constitution of Liberty», mis ilmus detsembrikuu Akadeemias ja mille on tõlkinud Tanel Vallimäe.

Sest see on täielik pärisorjus, kus teenistus on ebakindel ja määramatu, kus õhtul pole võimalik teada, milline teenistus hommikul ootab, kus isik on kohustatud selleks, mida iganes talle ette kirjutatakse.