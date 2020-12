Maalehe peatoimetaja Hindrek Riikoja ja justiitsministri nõunik Kalle Muuli analüüsisid Kuku raadio saates «Muuli ja Riikoja» esmaspäevast abielureferendumi esimest lugemist riigikogus. Riikoja prognoosis, et ilmselt ei tule abielureferendumit ega ka sotside obstruktsiooni. Küll aga jätab koalitsioon vale mulje, kui ütleb, et ei-otsuse tulemusena midagi ei muutuks.

«Ma ütleks tagantjärgi targana, et opositsioon jättis kasutamata haruldase ja suure võimaluse – võib-olla ainukese võimaluse, mis neil siiani on olnud – saata valitsus laiali,» sõnas Kalle Muuli. Tema hinnangul oli opositsioonil võimalus saada koalitsioonist üle nii palju hääli, et abielureferendum esimesel lugemisel tagasi lükata. Seda enam, et Keskerakonna saadik Mihhail Korb pidi koroonaviiruse tõttu eneseisolatsioonis olema ja ei saanud istungil osaleda. «Võib ju spekuleerida, kas EKRE oleks valitsusest lahkunud või ei oleks lahkunud. Oleks proovikivi saanud tekitada.»

Riikoja hindas, et Reformierakonnal on olnud sellel sügisel vähemalt kaks võimalust valitsusse trügida ning sealt Isamaa ja EKRE välja hääletada. Selle asemel on välja löönud Reformierakonna haldussuutmatus ja nõrk juhtimine. Seetõttu pole esmaspäevases läbikukkumises Riikoja sõnul ka midagi imekspandavat. Huvitavam on, et mis saab edasi. «Ajakirjanduses on kirjutatud juba teooriatest, kuidas Reformierakond, Keskerakond ja sotsid on sõlminud salajase pakti sellest, kuidas torpedeeritakse –»

«Oh, lõpeta ära,» ütles Muuli vastu. «See on nagu allveelaev ründas Estoniat.»

«Teoorias on see reaalsem, aga ilmselgelt pole mingit pakti sõlmitud,» mõtiskles Riikoja. «Mitte et vale oleks see, et Keskerakond hea meelega vaataks, kuidas abielureferendum vastu taevast lendab. Muidugi ta vaatab. Aga Keskerakonnal pole mingit põhjust hakata kellegagi mingit pakti sõlmima, sest sotsid ja Ref[ormierakond] teevad selle asja ära niikuinii. Tänasel hetkel on üpriski tõenäoline, et ei tule abielureferendumit, aga ei tule ka pikka parlamenditöö torpedeerimist nii, nagu sotsid algselt plaanisid.»

Muuli sõnas, et kui Keskerakonnal oleks pakt mõne opositsiooniparteiga, siis oleks valitsus juba kukkunud. Selliste afääride peale ükski mõistlik erakond ei lähe, ütles ta ning lisas, et paktijutud võivad olla kõnekujundiks või ajakirjanike soovunelmaks.

Hääli vaadates rõhutas Muuli, et koalitsioonil ei ole abielureferendumi vastuvõtmiseks vaja mitte tingimata 51 häält, vaid lihthäälteenamust. Riikoja täiendas, et ära ei maksa ka unustada, et Refomierakonna sees pole kõik saadikud sugugi abielureferendumi pidamise vastu. Kaja Kallas paneb kõigile koalitsioonisaadikutele südamele, et ärgu allugu parteidistsipliinile ning hääletagu südametunnistuse järgi, ütles Riikoja. «Aga samas ta eeldab, et tema enda erakonnas kõik alluvad parteidistsipliinile.»

Muuli lisas, et Keskerakonna võimalikud vastuhääletajad ehk Andrei Korobeinik ja Imre Sooäär on mõlemad parlamendi asendusliikmed ning valitsuse kukkumisel nemad oma kohta ei säilitaks. «Ma arvan, et nad väga täpselt saavad oma positsioonist aru ja hääletavad, nagu neile vaja.»

Riikoja juhtis tähelepanu sellele, et esmaspäeval eelnõud esitlenud EKRE saadik Siim Pohlak üritas veenda nii riigikogu saali kui ka Eesti avalikkust, et referendumil ülekaalu saanud jah tähendaks mehe ja naise vahelise abielu põlistamist kuni järgmise rahvahääletuseni. Ent ei ülekaalu puhul justkui ei teataks, mida see tähendab. «Tegelikult on see valemulje tekitamine. Tegelikult on ei-vastuse tulemus väga hästi teada.»