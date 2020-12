Esmaspäeval andis Riigikogus ametivande Imre Sooäär, kelle vande andmise eel peetud kõne tekitas kolleegides hulgaliselt emotsioone. Meelis Atonen küsis Kuku raadio saates «Nädala tegija», miks Sooäär nii pikalt enne Riigikokku asumist mõtlema pidi, mis on eesmärgid ja milliseks on kujunenud uus töönädal.

«See oli väga suur ja ränk hingeline otsus, sest see oli minu jaoks juba pööratud peatükk eluloos,» ütles Sooäär Riigikokku naasmise kohta. «Ma teadsin ka, et ma tahan jääda truuks oma tõekspidamistele, oma südamele, ma ei taha teha kompromisse,» ütles Sooäär, ent tõdes, et poliitikas on raske midagi ära teha ilma kompromisse otsimata.

«Lõpuks võtsin nädal aega aega. Tegelikult, päris ausalt, ma ei olnud 100 protsenti kindel ka Riigikogu puldis. Mul oli taskus mu enda jaoks, igaks juhuks lahkumisavaldus,» kirjeldas Sooäär kõhklusi. «See oli mulle endale garantiiks, et kui midagi on, siis ma käin välja.»

Saatejuht Meelis Atonen küsis vastu, kas Sooäär kartis, et teda visatakse banaanikoorega. «Ei!» hüüatas Sooäär. «Otsus loomulikult oli tehtud, mul oli kõne välja mõeldud, sõnumid, mida ma ütlen. Aga see oli turvagarantiiks taskus, juhul, kui ma peaksin ümber mõtlema, siis ma saaksin seda kasutada. See oli nagu kindlustuspoliis.»

Sooäär rõhutas, et südames oli ta siiski otsustanud Riigikokku minna. Küll aga tuli talle üllatuseks, milline on tänane Riigikogu koosseis. «See energia, mis saalis oli, ma poleks seda oodanud. Ma poleks oodanud sellist kurjust, sellist viha, sellist ärevust saalis. Võib-olla on see seotud koroonaga, võib-olla sellised ajad praegu.»

Atonen sõnas, et tegemist on siiski ühe erakonnaga, kes on nüüdsed Sooääre koalitsioonipartnerid. Saadik täpsustas, et ta pole siiski ühegi erakonna liige. Küsimusele, kas Keskerakonna fraktsioonis kaasa löömine tekitab temas ka kõhklusi, vastas Sooäär jaatavalt.

«Loomulikult tekitab kõhklust. Ma ei tunne [inimesi], ma pole käinud ühelgi Keskerakonna volikogul, nende kongressidel, koosolekutel. Ma ei ole selle erakonna liige ja sellepärast pole mind ka kutsutud. Tuleval esmaspäeval olen ma ametlikult Keskerakonna fraktsiooni liige, aga ma ei tea, mis meeleolud seal valitsevad ja selle poolest saab olema raske, et kuna ma ei ole ka erakonna liige, siis ma hakkan olema omadele võõras ja võõrastele oma,» selgitas Sooäär.