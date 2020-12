Algklasside õpilaste koju saatmine on põrsatemp ning pole kindel, et valitsus ja poliitikud päris täpselt aru saavad, mida nad teevad kümnetele tuhandetele lapsevanematele, ütles Maalehe peatoimetaja Hindrek Riikoja Kuku raadio saates «Muuli ja Riikoja».

«Algklassilapsed on sellised, keda on keeruline jätta terveks päevaks üksi koju ning eeldada selle käigus, et ta saab hakkama igapäevase olmega ja oma distantsõppe läbitud,» pahandas Riikoja.

Justiitsministri nõunik Kalle Muuli jäi valitsust toetavale seisukohale. Ta selgitas, et kooliealist last saab üksi koju jätta, kui just tegu pole erivajadustega lastega, aga nemad saavad koolis edasi käia. Kevadel olid koolid suletud mitmeid nädalaid ning sellega saadi hakkama. Nüüd on tegemist sisuliselt ühe nädalaga, sest jõulukuu viimane õppenädal on tavaliselt sisustatud kontsertidega.

Riikoja sõnas vastu, et valitsust vaadates tundub, et ministrid on ära unustanud, kuidas on elu 1., 2. või 3. klassi lapse kõrvalt. «Kevadega ei saa võrrelda, sest kevadel oli kogu riik teistsuguses olukorras. Distantsõppe puhul unustatakse ära, et jätkuvalt on enamus töökohti Eesti Vabariigis sellised, kus ei toimu igapäevane töö arvutiga ja mida ei saa distantsilt teha. Need vanemad satuvad väga suurtesse raskustesse, aga see, kas sellest meetmest, et algklassilapsed koolis ei käi, on ka viirusetõrjes mingisugust kasu, pole keegi suutnud tõestada või näidata.»

Algklassilapsed on kogu aeg käinud iseseisvalt koolis ning tulnud sealt koju tagasi, argumenteeris Muuli. Nüüd on ühest nädalast tehtud maailmalõpuprobleem.

«Hindrek, mis sa jamad. Iga kool omab õigust saata lapsed vaheajale ning ei ole vaja distantsõpet viieks päevaks. Ajal, kui terve Euroopa on olnud terve sügise kinni, komandanditundidega, koolid kinni, inimesed peavad kodust väljudes maski ette panema – ning nii on olnud see terves Euroopas nädalate kaupa – tuled sa rääkima viiest päevast, et millisesse õnnetusse oleme me sattunud,» heitis ta ette.

Riikoja täpsustas, et küsimuse all on siiski kaks nädalat, mitte viis päeva.