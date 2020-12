Iisraeli ja islamiriikide vahel sõlmitud rahulepingud ei ole ainus märk, et lootused iidsete vaenlaste leppimiseks on kasvanud. Viimaste kümnendite jooksul on toimunud murrang ka araabia ilukirjanduses ja dokumentalistikas. Ajakirja Akadeemia detsembrikuu numbris avaldatud artiklitest ja esseedest annab ülevaate ajakirja tegevtoimetaja Indrek Ude.