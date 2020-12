Postimehe toimetaja Aimar Altosaar ja 60+ peatoimetaja Eve Rohtla võtsid taskuhäälingus «Kvaliteetminutid» arutluse alla vanad inimesed ja moodsa ajastu töövõimalused. Kas 60+ inimestel on huvi ettevõtluse vastu ning kuidas sellele hoogu anda? Kas pensionipõlve saabudes on mõtet end veel uue tööga siduda?

«Mina arvan, et pensionile jäämine ei pea sugugi tähendama päevad läbi kodus istumist, televiisorist seebikate vaatamist ja oma väikese pensioni pärast muretsemist,» sõnas Rohtla. «Mina arvan, et on päris hea mõte oma äri püsti panna,»